Son dakika gündem: Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1065, Meksika'da 475 kişi öldü Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1065, Meksika'da 475 kişi öldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1065, Meksika'da 475 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1065 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 70 bin 626'ya yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 632 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811'e çıktı.

Böylelikle, Hindistan'da salgının başından bu yana bir günde saptanan Kovid-19 vaka sayısı en yüksek rakama ulaşmış oldu.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 3 milyon 180 bin 865 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayış 67 bin 326'ya yükseldi

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 475 artarak 67 bin 326'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 6 bin 319 artışla 629 bin 409'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 438 bin 754 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk can kaybı görülmüştü.

Kaynak: AA