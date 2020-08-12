Son dakika gündem: Korudağı'nda orman yangını çıktı
Son dakika haberleri: Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
12.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:31
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy köyünde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Bahçeköy köyü yakınlarında Korudağları ormanlık alanından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu Keşan Orman İşletme Şefliğine bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İtfaiye araçları, 1 helikopter, 9 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ile müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı.
Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Yangında, yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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Kaynak: AA