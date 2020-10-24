Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar
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Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar

24.10.2020 08:13 | Son Güncelleme: 24.10.2020 08:17
Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tiyatro ekibi, çocukları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için sahnede 'Pamuk Prenses ve Koronavirüs' adlı oyunu sergiledi.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tiyatro ekibi, çocukları koronavirüse karşı bilinçlendirmek için sahnede 'Pamuk Prenses ve Koronavirüs' adlı oyunu sergiledi.

Kaynarca Halk Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tiyatro ekibi, Kaynarca Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören çocuklara, koronavirüsten korunmanın yollarını kendileri tarafından hazırlanan 'Pamuk Prenses ve Koronavirüs' adlı oyunla anlattı. Okulun bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen oyunu izleyen çocuklara eğlenceli bir dille koronavirüsten korunmanın yolları anlatıldı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi konuların vurgulandığı oyunu izleyen çocuklar da maske ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturdu. Oyunun ilçede birçok okulda gösterime sunulması planlanıyor.

'PAMUK PRENSES VE KÖTÜ KALPLİ CADIYI KORONAYA TAŞIDIK'Tiyatro ekibinin yönetmenliğini ve yazarlığını yapan Suzan Tufan, "Masal kahramanları ile bu işi daha güzel yapar ve çocukları daha güzel etkileriz diye düşündüm. Pamuk prenses ve kötü kalpli cadıyı koronaya taşıdık. Amacımız burada küçük çocuklarımızı eğlendirirken eğitmek, bilinçlendirmekti. O yüzden oynadık. Memnun olduklarını düşünüyoruz. Virüsten korunmaları gerektiğini oyunlaştırarak anlatmaya çalıştık. İnşallah amacımıza ulaşmışızdır, bizi en mutlu eden şey bu olur zaten" dedi.

'İNŞALLAH GÜZEL BİR MESAJ VERMİŞİZDİR ÖĞRENCİLERİMİZE'

Kaynarca Halk Eğitim Müdürü Ayhan Alıkçı ise, "Covid- 19 ile ilgili neler yapabiliriz düşüncesi ile bu konuyu oyunlaştırarak anlatabilme düşüncesi ile tiyatro bölümü hocamız Suzan Tufan ile diyaloga geçtim. Böyle bir çalışma yapabileceğimizi kendisine ilettim. O da sağ olsun böyle güzel bir oyun ortaya çıkardı. İnşallah güzel bir mesaj vermişizdir öğrencilerimize" diye konuştu. 


Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar
Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar
Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar
Son dakika gündem: Koronavirüsten korunma yollarını çocuklara tiyatroyla öğretiyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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