Son dakika gündem: Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları "8 Mart"ı görevleri başında karşıladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli kadın sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk gününden bu yana özveriyle çalışarak hastaların iyileşmesine katkı sunuyor.

Tarih boyunca mücadelenin, şefkatin, fedakarlığın sembolü olan kadınlar, hayatın her alanında olduğu gibi Kovid-19 salgınında da toplum sağlığının korunması için çaba gösteriyor.

Van'da salgının ilk anından itibaren Kovid-19 servislerinde görev yapan kadın sağlık çalışanları, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen görevlerini ihmal etmeyerek takdir topluyor.

Enfeksiyon Servisi hemşirelerinden Leyla Vatanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların toplumsal hayatın her alanında olduğunu söyledi.

Gece gündüz demeden hastanede insanların sağlığına kavuşması için çaba gösterdiklerini belirten Vatanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu anlamlı günde kadınlara ve çocuklara yapılan şiddete hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor. Salgın sürecinde mesai arkadaşlarımızı, akrabamızı kaybettik. Hastaların ve hasta yakınlarının yaşadığı duygusal çöküntüler, yaşamını yitiren hastalarımız bizi çok üzdü. İyileştirdiğimiz hastalarda bize moral oldu. Annem ve babam 3 ay önce Kovid-19'a yakalandı. Bu süreçte ailemin yanına İzmir'e gidemedim. Burada bize ihtiyaç vardı. Başkalarının anne babasına kendi annem babam gibi baktım. Görevimiz ne kadar zor olursa olsun salgına karşı en ön safta savaşmaya devam edeceğiz."

"Kadınlar toplumun en önemli temel taşını oluşturuyor"

Göğüs Hastalıkları Servisi Hemşiresi Elif Çınar ise Kovid-19 hastalarına şifa olabilmek için büyük bir özveriyle çalıştıklarını aktardı.

Salgın nedeniyle uzun süre ailesiyle görüşemediğini anlatan Çınar, "Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Meslektaşlarımız ve aile yakınlarımızdan kayıplarımız oldu. Acımızı yüreğimizde yaşıyoruz. Hastaların sağlığına kavuşması için mücadelemize devam ediyoruz. Olası bulaş riskine karşı günlerce evime gitmeyerek ailemden uzak kaldım. Vatandaşların bize gösterdiği sevgi ve saygı bizi mutlu ediyor. Kadınlar toplumun en önemli temel taşını oluşturuyor. Eşit haklara sahip kadın bir hemşire olarak dünyada kadınlara yapılan şiddetin son bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Tüm kadın sağlık çalışanlarımıza minnettarız"

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ise Kovid-19 salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının yaklaşık bir yıldır canları pahasına mücadele verdiğini aktardı.

Van'da, alınan sıkı tedbirler, sağlık çalışanlarının ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde Kovid-19 vaka oranının önemli ölçüde gerilediğini ifade eden İliklerden, şöyle konuştu:

"Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre Van, düşük riskli kentler arasında bulunuyor. Bu anlamda bütün sağlık çalışanlarına bir Vanlı olarak teşekkür ediyorum. Vaka sayılarını en düşük seviyelerde tutarak bu salgından biran önce kurtulmayı umut ediyorum. Salgına karşı verdiğimiz mücadelede hastane müdür yardımcımız Mehmet Veysi Göz ve hemşire Özlem Şahin'i kaybettik. Bunun acısını ve hüznünü yaşıyoruz. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin en önemli hizmet basamaklarından birini hemşirelik hizmeti oluşturuyor. Bulaş riskini göğüsleyerek hastanemizde canla başla mücadele eden tüm kadın sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan