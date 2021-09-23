KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ - Haberler
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KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle Covid-19 aşısı olmayan, 8,5 aylık hamile Pınar Pendicak (28), koronavirüse yakalandı.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle Covid-19 aşısı olmayan, 8,5 aylık hamile Pınar Pendicak (28), koronavirüse yakalandı. Yoğun bakımda kalırken, bebeği sezaryenle alınan Pınar, doğumdan 18 gün sonra hayatını kaybetti, gözyaşlarıyla son yolculuğa uğurlandı.

Edirne'de, 2018 yılında Gürol Pendicak ile hayatını birleştiren Pınar Pendicak, ilk çocuğuna hamile kaldı. Kentteki tekstil firmasında üretim mühendisi olarak çalışan Pınar, karnındaki bebeğine zarar gelebileceği endişesiyle aşı olmadı, hamileliğinin 37'nci haftasında ise koronavirüse yakalandı. Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne 27 Ağustos'ta kaldırılan Pınar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi'nde tedaviye alındı.

BEBEĞİ SEZARYENLE ALINDI

Pınar Pendicak, sağlık durumu ağırlaşınca normal servisten yoğun bakım ünitesine alındı. Her geçen gün sağlığı kötüleşen Pınar'ın karnındaki bebeğinin alınıp alınmayacağına karar vermek için hastanenin enfeksiyon ve kadın doğum uzmanlarından ekip toplandı. Durum değerlendirmesinde bulunan ekip, bebeğin alınmasına karar verdi. Uzman ekipler tarafından sezaryenle Pınar'ın karnındaki bebek, 3 Eylül'de alınarak kuvöze konuldu. Bebeğe ailesi tarafından Ayaz adı verildi. Bir süre kuvözde tedavi edilen Ayaz bebek, daha sonra ailesine teslim edildi. Kısa sürede evde ateşlenen bebek, tekrar götürüldüğü hastanede tedavi sonrası taburcu edildi.

BEBEĞİNİ DÜNYAYA GETİRDİKTEN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

Bebeği alınan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Pınar Pendicak, doktorların tüm müdahalesine rağmen önceki gece kurtarılamadı. Pınar'ın, Ayaz bebeği dünyaya getirmesinden 18 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, eşi, ailesi ve çalışma arkadaşlarında büyük üzüntü yarattı.

Pınar Pendicak, Edirne Yenişehir Mezarlığı'nda cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yakınları ve çalışma arkadaşlarının gözyaşı döktüğü cenazede Pınar'ın eşi Gürol Pendicak da güçlükle ayakta durabildi. Gürol Pendicak'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Pendicak, "Hiçbir şey söyleyecek halde değilim. Çok üzüntülüyüm" dedi.

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ

KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KORONAVİRÜSE YAKALANAN PINAR, BEBEĞİ DOĞDUKTAN 18 GÜN SONRA ÖLDÜ - Haberler
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