KORONAVİRÜSE YAKALANAN GAZETECİ AHMET KEKEÇ VEFAT ETTİ
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KORONAVİRÜSE YAKALANAN GAZETECİ AHMET KEKEÇ VEFAT ETTİ

14.11.2020 13:38 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:44
KORONAVİRÜSE YAKALANAN GAZETECİ AHMET KEKEÇ VEFAT ETTİ

KORONAVİRÜS tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti.

 KORONAVİRÜS tedavisi gören Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, hayatını kaybetti. Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabından, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" sözleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada, "Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. 

Güzel bir insanı kaybettik.  Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin" dedi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Ahmet Kekeç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız" paylaşımında bulundu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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