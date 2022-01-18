Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Yalova'da koronavirüs tedavisi gören down sendromlu lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğa Ayşe Gülmez, hayatını kaybetti.

YALOVA (AA) - Yalova'da koronavirüs tedavisi gören down sendromlu lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğa Ayşe Gülmez, hayatını kaybetti.

Esvet Sabri Aytaşman Özel Eğitim Meslek Okulu 4. sınıf öğrencisi Gülmez, yaklaşık bir ay önce Kovid-19'a yakalandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Gülmez, kovid servisinde tedavisi tamamladıktan sonra özel odaya alındı.

Hastalığın organlarında yarattığı tahribat nedeniyle gözetim altında tutulan Gülmez, kalp ve akciğerlerinde doğuştan süren rahatsızlıkların artması üzerine hayatını kaybetti.

Gülmez'in cenazesi, Yalova Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Koronavirüs tedavisi gören lise öğrencisi hayatını kaybetti

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

Yalova, Güncel, Haber

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