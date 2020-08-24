Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 139'a yükseldi Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 95 bin 943 testten 1443'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 139 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 237 bin 908'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 95 bin 943 test yapıldı, 1443 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 743 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 423 bin 409, toplam hasta sayısı 259 bin 692, toplam vefat sayısı 6 bin 139, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 796, toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 908 oldu.

'SONUNDA YENİLEN VİRÜS OLACAK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA