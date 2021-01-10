Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında can kaybı 22 bin 807'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 162 bin 786 testte, 9 bin 138 vaka ile 1017 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 176 kişi ile toplam can kaybı 22 bin 807'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 162 bin 786 testten 9 bin 138 vaka, 1017 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 103 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 26 milyon 196 bin 481, toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, toplam vefat sayısı 22 bin 807, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 811, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 198 bin 150 oldu.

Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.'KISITLAMA VE TEDBİRLERE UYMAYA DEVAM EDELİM'Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı