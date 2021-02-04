Son dakika gündem: Köpeğiyle donma tehlikesi geçiren vatandaşı kurtaran polisler ödüllendirildi
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Son dakika gündem: Köpeğiyle donma tehlikesi geçiren vatandaşı kurtaran polisler ödüllendirildi

04.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:26
Son dakika gündem: Köpeğiyle donma tehlikesi geçiren vatandaşı kurtaran polisler ödüllendirildi

Son dakika haberleri: Muğla'da köpeğiyle motosiklet yolculuğu yaparken donma tehlikesi geçiren vatandaşı kurtaran trafik polisleri, İl Emniyet Müdürü tarafından ödüllendirildi.

Muğla'da köpeğiyle motosiklet yolculuğu yaparken donma tehlikesi geçiren vatandaşı kurtaran trafik polisleri, İl Emniyet Müdürü tarafından ödüllendirildi.

Zafer Çelebi (59), bir hafta önce hava sıcaklığının 8 derece olduğu Bodrum'dan köpeğini de yanına alarak motosikletiyle Marmaris'e doğru yola çıktı.

Milas-Yatağan kara yolunda hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu Çelebi ve köpeği donma tehlikesi geçirdi. Trafikte yapacağı manevralara karar veremez hale gelen sürücü, bir benzin istasyonuna sığındı.

Köpeğiyle istasyon içine giremeyen sürücünün durumunu fark eden trafik polisleri Turgay Esmez ve Zafer Terzi, köpeği ve sürücüyü içeri alarak sobanın başında ısınmalarını sağladı. Çelebi, daha sonra polislere teşekkür ederek yoluna devam etti.

Çelebi, polislerin duyarlı davranışları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür mesajı içeren bir e-posta gönderdi.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Zafer Çelebi'yi ve "Mini" isimli köpeğini müdürlüğe davet ederek polis memurlarıyla bir araya getirdi.

Duyarlı davranışlarından dolayı polisleri çeşitli hediyelerle ödüllendiren Dilberoğlu, Çelebi'ye de günün anısına fincan takımı hediye etti.

Dilberoğlu, duyarlılıklarından ve örnek davranışlarından dolayı polis memurlarına teşekkür ederek sürücülere motosiklette koruyucu kıyafetin önemine vurgu yaptı.

Zafer Çelebi de polislerin kendisine destek vermesinden çok mutlu olduklarını ifade ederek böylelikle polisin olası bir kazanın da önüne geçtiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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