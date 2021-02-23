Son dakika gündem: Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı

23.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:04
Son dakika gündem: Konya merkezli FETÖ'nün

Son dakika haber: Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli ile örgütün TSK'ya yerleştirdiği iddiasıyla 3 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Konya merkezli 10 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 12'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Prens Harry Acun Ilıcalı Meltem Miraloğlu
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Kutlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:14:34. #1.16#
title