Son dakika gündem: Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika gündem: Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı

Son dakika gündem: Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 15'i gözaltına alındı.

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 15'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu mahrem abi ve imamlar tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, biri ihraç edilen askeri personel, 3'ü emekli askeri personel,

biri istifa eden askeri personel, 11'i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 15'ini yakaladı.

Adreslerinde bulunamaya 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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Son dakika gündem: Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda 15 zanlı gözaltına alındı - Haberler
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