Son dakika gündem: Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Son dakika gelişmesine göre Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Konya'da sabahın erken saatlerinde fırınlar açılırken belediye ekipleri de çalışmalarına devam etti.

Mevlana Meydanı, Zafer, Alaaddin Caddesi gibi kentin işlek bölgelerinde insan ve araç hareketliliği çok düşük seviyede.

Polis ekipleri, çeşitli noktalarda uygulama yapıyor.

Karaman

Karaman'daki cadde ve meydanlarda sessizlik devam ediyor.

Karaman'da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, belli noktalarda uygulama yaparken vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.

Aksaray

Aksaray'da da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşlar, yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek alışveriş yapıyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu ve Ordu Bulvarı başta olmak üzere cadde ile sokaklarda kısıtlamalara uyuluyor.

Kentte bazı vatandaşların yürüme mesafesindeki market, fırın, bakkal, manav ve kasaplardan alışveriş yaptığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında uygulama ve izin belgesi denetimi yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın