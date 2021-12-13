Son dakika haber | Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber | Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber | Trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kazanın yaşandığı yer Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Yaralıların ambulansa alınması Ambulansın gidişi Hasar gören araçların çekici ile çekilmesi Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Kazanın yaşandığı yer

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Yaralıların ambulansa alınması

Ambulansın gidişi

Hasar gören araçların çekici ile çekilmesi Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İdris Eker'in kullandığı 42 BVU 53 plakalı otomobil ile Derviş Yol (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Pınarbaşı Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Hüseyin Çetin ( 21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerindeki kırıklardan dolayı Konya'ya sevk edildi.

Son dakika haber | Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber | Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber | Trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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