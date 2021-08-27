Son dakika gündem: Konya'da şüpheli ölüm
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Son dakika gündem: Konya'da şüpheli ölüm

Son dakika gündem: Konya'da şüpheli ölüm
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi çalıştığı mobilya atölyesinde ölü bulundu.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kişi çalıştığı mobilya atölyesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinde çalışan Kader Aktu (55), verilen molada dinlenme yerine geçti.

Aktu'yu hareketsiz halde bulan arkadaşları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde Aktu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Aktu'nun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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