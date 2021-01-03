Son dakika gündem: Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Ö. ile Mustafa Ö. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay