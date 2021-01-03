Son dakika gündem: Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

03.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:50
Son dakika gündem: Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Ö. ile Mustafa Ö. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Çağla Şıkel Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ali Palabıyık Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Antalyaspor Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Konya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 19:50:35. #1.15#
title