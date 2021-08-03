Son dakika gündem: Konya'da sanayi sitesindeki hurda otobüste çıkan yangın söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki hurda otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki hurda otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisindeki hurdalık alanda bir otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hurda otobüste çıkan yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler