Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden üç iş yerindeki 53 kişiye ceza
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Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden üç iş yerindeki 53 kişiye ceza

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara rağmen faaliyet gösteren üç iş yerinde yapılan denetimlerde 53 kişiye idari para cezası kesildi.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara rağmen faaliyet gösteren üç iş yerinde yapılan denetimlerde 53 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuklu ve Meram ilçesinde üç iş yerinin, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, Selçuklu ilçesindeki iki adrese yaptığı baskında, iş yerlerinde bulunan toplam 31 kişiye, "sosyal mesafe" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından idari para cezası uyguladı.

Ayrıca bu iş yerlerinde kumar oynadığı tespit edilen 25 kişiye ise 33 bin 400 lira para cezası kesildi.

İki iş yeri sorumlusu gözaltına alındı.

Meram ilçesinde ise ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerine gizli bölmeden girildiği belirlendi.

İş yerine baskın yapan ekipler, içerdeki 22 kişiye, "sosyal mesafe", "maske" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından ceza uyguladı.

İş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iki iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden üç iş yerindeki 53 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden üç iş yerindeki 53 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden üç iş yerindeki 53 kişiye ceza
Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden üç iş yerindeki 53 kişiye ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı

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