Son dakika gündem: Konya'da kayınpederini ve bacanağını öldüren sanığın tutukluluk hali sürecek

KONYA (AA) - Konya'da kayınpederini ve bacanağını pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Yasak, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yasak, önceki beyanlarını tekrar etti, "Olay nedeniyle pişmanım." ifadesini kullandı.

Maktul Bekir Dağdeviren'in oğlu Mecit Dağdeviren ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki Enes Dağdeviren de sanıktan şikayetçi olduğunu tekrarladı.

Sanık avukatı, "Müvekkilim suç tarihinden önce psikolojik tedavi görmüştür. Araştırılmasını talep ederiz." dedi.

Dağdeviren ailesinin avukatı ise bu talebin sanığı suçtan kurtarmaya yönelik olduğunu savunarak talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın psikolojik tedavi görüp görmediğinin araştırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak, ardından Erkanlı Sokak'ta bulunan oto sanayi sitesindeki dükkanda kayınpederi Bekir Dağdeviren'i vurmuş, ağır yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Zanlı Şenol Yasak ise Dağdeviren'i vurduktan sonra kaçmaya çalışırken, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Yasak, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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