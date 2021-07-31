Son dakika gündem: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (9)
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Son dakika gündem: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (9)

Son dakika gündem: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (9)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BAKAN SOYLU, TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldüğü, Dedeoğulları ailesini ziyaret edip taziyede bulundu.

BAKAN SOYLU, TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, silahlı saldırı sonucu 7 kişinin öldüğü, Dedeoğulları ailesini ziyaret edip taziyede bulundu.Bakan Soylu, "Bunların hepsi dedikodu. Biz o dedikodunun örtüsünü kaldıracağız. Suçluyu yakalayacağız. Adalete teslim edeceğiz. Bunu vahşetle tanımlayabiliriz. Başka bir şey değil. Arkadaşlar, suçluyu ortaya çıkaracak, adalete teslim edecek. Ben sizden bir tek şey rica ediyorum. Sabırlı olmamız lazım. Allah sabrın mükafatını verir" dedi.


Son dakika gündem: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (9)
Son dakika gündem: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (9)
Son dakika gündem: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (9)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı
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Son dakika gündem: Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayda 13 kişi gözaltına alındı (9) - Haberler
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