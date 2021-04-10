Son dakika: Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (2)

Son dakika haberi: Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (2) YARALI TURİSTLER, BİRBİRİNİ TESKİN ETTİ Konya'da, çoğu Rusya uyruklu 32 turistin taşındığı tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle devrildiği kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirirken, 16 turist de yaralandı.

Konya'da 2 tur otobüsü devrildi; 1 Rus turist öldü, 29 kişi yaralı (2)

YARALI TURİSTLER, BİRBİRİNİ TESKİN ETTİ

Konya'da, çoğu Rusya uyruklu 32 turistin taşındığı tur otobüsünün buzlanma ve tipi nedeniyle devrildiği kazada Rus Elena Avtaıkına (43) yaşamını yitirirken, 16 turist de yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, yoldan geçen sürücülerin çekiçle camı kırması sonucu otobüsten çıkabildi. Kazanın şokunu atlatamayan yaralı turistlerin, birbirlerine sarılarak, teskin ettiği görüldü. Yaralı bir turistin de cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapması dikkat çekti. 16 turistin hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Rus turist Elena Avtaıkına'nın cansız bedeni ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Öte yandan buzlanma ve tipi nedeniyle aynı yolda meydana gelen diğer tur otobüsü kazasında, 36 yerli turistten 13'ü yaralanmıştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı