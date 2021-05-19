Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda imam silahlı saldırıda öldürüldü
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Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda imam silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda imam silahlı saldırıda öldürüldü
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda son bir ayda ikinci imam suikasta kurban gitti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda son bir ayda ikinci imam suikasta kurban gitti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, şiddet olayları nedeniyle askeri kuşatma altına alınan Kuzey Kivu eyaletinde Beni bölgesinin tanınan isimlerinden İmam Şeyh Djamali Musa, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Musa'nın akşam saatlerinde eve dönüş sırasında öldürüldüğü aktarıldı.

Mayıs başında yine Beni'de Baş İmam Şeyh Ali Amin, camide namaz kıldırdığı sırada suikasta uğramıştı.

Her iki imam da Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) muhalefetle biliniyordu.

KDC'de şiddet olaylarının yaşandığı Uganda sınırındaki Kuzey Kivu ve İturi eyaletleri 7 Mayıs'ta askeri kuşatma altına alınmıştı.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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