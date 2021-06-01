Son dakika gündem: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivillere yönelik saldırılarda ölü sayısı 50'ye yükseldi

Son dakika haberi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Beni bölgesinde dün sivillere düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusu Beni bölgesinde dün sivillere düzenlenen saldırılarda ölü sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni bölgesindeki Boga köyünde 28 sivilin, Tchabi köyünde ise 22 sivilin öldürüldüğü açıklandı. Dün saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Saldırıları henüz hiçbir grup üstlenmezken can kayıplarından isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) sorumlu tutuluyor.

Aynı bölgede, geçen hafta ADF saldırısında 13 sivil hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 3 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak