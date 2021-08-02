KOLUNDAKİ ALÇIYLA ARAÇ CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ KAMERADA
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KOLUNDAKİ ALÇIYLA ARAÇ CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halinde bir otomobilin camını kolundaki alçıyla kırarak 1 milyon liralık çek ve diz üstü bilgisayarın bulunduğu çantayı çalan şüpheli gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de park halinde bir otomobilin camını kolundaki alçıyla kırarak 1 milyon liralık çek ve diz üstü bilgisayarın bulunduğu çantayı çalan şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, geçtiğimiz cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sağ arka kapı camını kırarak diz üstü bilgisayar ve 1 milyon lira olarak düzenlenmiş çekin bulunduğu çantanın çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheliden S.Y. (27)'yi dün Halkalı Merkez Mahallesi'nde gözaltına aldı. Kolu alçılı S.Y'nin gözaltına alındığı sırada yapılan aramalarda araçtan çalındığı belirlenen eşyalar ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi diğer kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

HIRSIZ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kolu alçılı S.Y.'nin, başka bir şüpheliyle birlikte bir süre otomobil çevresinde gözlem yaptığı, daha sonra aracın camını kırıp eşyaları çalarak uzaklaştığı görülüyor. Gözaltına alınan S.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, görüntülerdeki diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

KOLUNDAKİ ALÇIYLA ARAÇ CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ KAMERADA
KOLUNDAKİ ALÇIYLA ARAÇ CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ KAMERADA
KOLUNDAKİ ALÇIYLA ARAÇ CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ KAMERADA
KOLUNDAKİ ALÇIYLA ARAÇ CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ KAMERADA
KOLUNDAKİ ALÇIYLA ARAÇ CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ KAMERADA
KOLUNDAKİ ALÇIYLA ARAÇ CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KOLUNDAKİ ALÇIYLA ARAÇ CAMINI KIRIP HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ KAMERADA - Haberler
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