Son dakika gündem: Kolombiya'da bombalı saldırıda 11'i polis 13 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Kolombiya'da bombalı saldırıda 11'i polis 13 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Kolombiya'da bombalı saldırıda 11'i polis 13 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, polis karakolunun yakınında düzenlenen el yapımı bombalı saldırıda 11'i polis, 13 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, polis karakolunun yakınında düzenlenen el yapımı bombalı saldırıda 11'i polis, 13 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Cucuta kentinde polis karakolunun yakınında henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 11'i polis 13 kişi yaralandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından saldırıyı kınayarak, "Bu bölgede terör estirmeye çalışan suç gruplarıyla durmaksızın mücadele ediyoruz. Sorumluların peşine düşeceğiz." ifadesini kullandı.

Cucuta Polis Müdürü Oscar Moreno da saldırının aydınlatılması için adli soruşturmanın başladığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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