Son dakika gündem: Koçarlı'da yeni jandarma binası yükseliyor - Haberler
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Son dakika gündem: Koçarlı'da yeni jandarma binası yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Koçarlı'da yeni jandarma binası yükseliyor

Edinilen son dakika haberine göre Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın kamu binalarının yenilenmesi talebi doğrultusunda Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımına başlanan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası inşaatı tamamlanma noktasına geldi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın kamu binalarının yenilenmesi talebi doğrultusunda Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımına başlanan İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası inşaatı tamamlanma noktasına geldi.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nın Adnan Menderes Kent Ormanı girişine yapılacak yeni hizmet binası ve servis binası inşaatı yükseliyor. Koçarlı Belediyesi'nin yer tahsis ettiği noktada Nisan ayında ilk kazmanın vurulmasıyla başlayan inşaat çalışmalarının 2022 yılı başlarında tamamlanmasının beklendiğini söyleyen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Yaklaşık 5 aydan bu yana inşaatı çok hızlı ilerleyen jandarma binamızla ilgili sona geliyoruz. Yeni hizmet binamız ve emniyet amirliği binamızla birlikte 2022 yılı içinde eş zamanlı hizmete girmesini planladığımız jandarma binamız ilçemize şimdiden hayırlı uğur olsun" ifadelerini kullandı.

"İlçemize çok yakışacak"

Koçarlı'daki kamu binalarının yenilenmesi girişimleri sonucunda ilçeye kazandırılacak 3 milyon 500 bin lira bedelli yeni jandarma hizmet binasının yapım süreciyle ilgili müteahhit firma yetkililerine ellerinden gelen desteği vermeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Kaplan, "Yaklaşık bin 100 metrekarelik alanda modern bir donatı olarak hizmete girecek olan yeni jandarma binamız ilçemize çok yakışacak. Daha önce de söylediğimiz gibi AK Belediyecilik hizmetleri ile birlikte AK Parti Hükümeti'nin gücünü birleştirmemiz, senelerdir hayalini kurduğumuz yatırımların ilçemizde bir bir hayata geçmesine vesile oluyor. Bu noktada kalkınan ve büyüyen Türkiye'den Koçarlı'mızın da payını almasını için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemize yeni kamu yatırımlarının hayata geçmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Ömer Özmen'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika gündem: Koçarlı'da yeni jandarma binası yükseliyor

Son dakika gündem: Koçarlı'da yeni jandarma binası yükseliyor

Son dakika gündem: Koçarlı'da yeni jandarma binası yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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