Son dakika gündem: Kocaeli'nin ilk 'Çocuk Kitapları Fuarı' minik okuyucuların yüzlerini güldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kocaeli'nin ilk 'Çocuk Kitapları Fuarı' minik okuyucuların yüzlerini güldürdü

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kocaeli'nin ilk 'Çocuk Kitapları Fuarı' minik okuyucuların yüzlerini güldürdü 60 yayınevi ve 70 yazar, çocuklar için bir araya geldi Kocaeli'de bir ilk olan Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı, 60 yayın evi ve 70'in üzerinde yazarın katılımıyla, çocukların hizmetine açıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin ilk 'Çocuk Kitapları Fuarı' minik okuyucuların yüzlerini güldürdü

60 yayınevi ve 70 yazar, çocuklar için bir araya geldi

KOCAELİ - Kocaeli'de bir ilk olan Kartepe Çocuk Kitapları Fuarı, 60 yayın evi ve 70'in üzerinde yazarın katılımıyla, çocukların hizmetine açıldı.

Teknolojik ürünlerin etkisi altında giderek daha fazla kalan çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 60 kitap evi ve 70'in üzerinde yazar, Kartepe'de buluştu. Kartepe Belediyesi'nin destekleriyle açılan Çocuk Kitapları Fuarı, kitap kurdu çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuk kitabı yazarlarının da katıldığı fuar açılışına aileleriyle katılan çocuklar, kitapları teker teker inceleyerek sevdikleri kitaplarla evlerine döndüler. 10 Ekim tarihine kadar çocuklara hizmet verecek fuardan memnun kalan aileler ise bu tür fuarların yaygınlaşması gerektiğini dile getirdiler.

"60 yayın evi, 70'in üzerinde çocuk yazarı geldi"

Fuar açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kocaeli'nde kitap fuarlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıllardır yapılıyor ve devam ediyor. Biz bu sene ilk olarak çocuk kitapları fuarını organize etmek istedik. Çünkü günümüzde teknolojinin hayatımıza girmesi ile birlikte kitap okuma ve kitap edinme alışkanlığının azaldığı kanaatindeyiz. Bu vesileyle kitaplarımızı hem çocuklarımızla buluşturmak, hem kitap okuma ayrıcalığının farkındalığını yeniden kazanmak için böyle bir organizasyonu gerçekleştirelim istedik. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün burada, Türkiye genelinde 60 tane yayın evi bizimle birlikte, yayınevlerimize çok teşekkür ediyorum. Yine 70'in üzerinde çocuk kitabı yazarımız bugün bizlerle, kıymetli yazarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Fiyatlar da gayet uygun"

Kitapları çok sevdiğini söyleyen 14 yaşındaki Kübra Güldemirbağ, "Açıkçası çok mutluyuz Kartepe Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Burada her tür kitap var ve bir sürü yazarla tanışma fırsatımız oldu. İstediğim kitapların da birçoğuna eriştim. Hatta gelmişken kardeşime de kitap almayı düşünüyorum. Ayağımızın altında resmen ve gerçekten büyük bir fırsat bütün çocuklar için. Ben her zaman, her yıl düzenli olarak böyle fuarların olmasını çok isterim. Fiyatlar da gayet uygun" diye konuştu.

"Talep var, çocuklar kitapları çok seviyor"

Yayınevi olarak fuarlara katıldıklarını söyleyen Aytaç Necan ise, " İlk defa ve yeni olmasına rağmen bayağı bir talep var. Son dönemlerde çocuk kitapları, yazarlar ve çeşit açısından çok gelişti. O yüzden bence bu dönemin çocukları çok şanslı. Çok alternatif var, çocuklar her yerde kolaylıkla kitaplara ulaşabiliyor artık. Bugün başlangıcımız çok kalabalıktı inşallah böyle gider. Talep var, çocuklar kitapları çok seviyor. 10 gün daha burada olacağız. Buraya gelen çocuklar kitapları gördükçe aileleri ile geliyorlar, daha çok görmek istiyorlar. İnşallah hep böyle koronadan uzak güzel fuarlarda buluşuruz. Çocuklara biz elimizden geldiğince indirim yapıyoruz. Zaten fuarlarda standart yüzde 20 indirim yapıyoruz, bazı ürünlerimizin de maliyetlerine göre daha da indirim yapıyoruz. Çocuklar daha şanslı hem kitapları inceleyerek dokunarak alıyorlar. Dokunarak, hissederek almaları çok farklı oluyor" şeklinde konuştu.

"İnternetten bulamadığımız kitapları burada bulduk"

İnternette bulamadığı kitapları fuardan temin ettiğini belirten İrem Çiftçi ise, "Bu korona döneminde içimize çok kapandık. Böyle bir aktivitenin geliştirilmesi gerçekten iyi bir şey. Dışarıda pahalı bulduğumuz kitapları burada daha uygun alma imkanı bulduk. Daha yazarlarda tanışma imkanı bulamadık, oldukça yoğundu, birazdan tanışma imkanı buluruz inşallah" ifadelerini kullandı.

Son dakika gündem: Kocaeli'nin ilk 'Çocuk Kitapları Fuarı' minik okuyucuların yüzlerini güldürdü

Son dakika gündem: Kocaeli'nin ilk 'Çocuk Kitapları Fuarı' minik okuyucuların yüzlerini güldürdü

Son dakika gündem: Kocaeli'nin ilk 'Çocuk Kitapları Fuarı' minik okuyucuların yüzlerini güldürdü

Son dakika gündem: Kocaeli'nin ilk 'Çocuk Kitapları Fuarı' minik okuyucuların yüzlerini güldürdü
İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı

Son dakika haber! Öğretmensiz ve iş garantili yazılım okulunun ilk ders zilini Bakan Varank çaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Fahrettin Koca Mustafa Şentop Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Sergen Yalçın Muslera Mustafa Denizli Bülent Uygun
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Amelia Hamlin Şans Oyunları Angela Merkel Münir Karaloğlu Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Kocaeli'nin ilk 'Çocuk Kitapları Fuarı' minik okuyucuların yüzlerini güldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:34:25. #1.11#