Son dakika gündem: Kocaeli'nde yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi yaralandı
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Son dakika gündem: Kocaeli'nde yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi yaralandı

17.01.2021 19:59 | Son Güncelleme: 17.01.2021 20:02
Son dakika gündem: Kocaeli'nde yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hürriyet Mahallesi'nde iki katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Alevlere müdahale ederken ayağında yanıklar oluşan ev sahibi Yaşar Güz'e, olay yerinde sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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