Son dakika gündem: Kocaeli'nde HDP'li yöneticilere gözaltı

Son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen

operasyonda HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital metaryeller ele geçirildi.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ