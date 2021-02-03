Son dakika gündem: Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)
03.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:21
Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
- Kocaeli
Gebze Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
- Kocaeli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT