Son dakika gündem: Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Gebze Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk TURGUT