Son dakika haber! Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ve çevre illerde 30 farklı evden hırsızlık olayında toplam 3 milyon 762 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kocaeli merkezli 9 ilde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan hırsızlık olaylarına ilişkin farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanmıştı.