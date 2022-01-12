Son dakika haber! Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli yakalandı
Son dakika haberler: Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ve çevre illerde 30 farklı evden hırsızlık olayında toplam 3 milyon 762 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Kocaeli merkezli 9 ilde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan hırsızlık olaylarına ilişkin farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanmıştı.