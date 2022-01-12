Son dakika haber! Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ve çevre illerde 30 farklı evden hırsızlık olayında toplam 3 milyon 762 bin lira değerinde altın, ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kocaeli merkezli 9 ilde dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 46 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan hırsızlık olaylarına ilişkin farklı tarihlerde yapılan ara yakalamalarda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanmıştı.

Son dakika haber! Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 46 şüpheli yakalandı

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