Son dakika gündem: Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

KOCAELİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda kentin işlek cadde ve sokaklarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU