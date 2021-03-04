Son dakika gündem: Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon
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Son dakika gündem: Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

04.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:53
Son dakika gündem: Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Son dakika haberi... KOCAELİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda kentin işlek cadde ve sokaklarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika gündem: Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon
Son dakika gündem: Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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