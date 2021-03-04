Son dakika gündem: Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon
04.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:53
Son dakika haberi... KOCAELİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
KOCAELİ'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda kentin işlek cadde ve sokaklarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU