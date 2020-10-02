Son dakika gündem: Kocaeli'de tefeci operasyonu: 8 tutuklama
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Son dakika gündem: Kocaeli'de tefeci operasyonu: 8 tutuklama

02.10.2020 22:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 22:57
Son dakika gündem: Kocaeli'de tefeci operasyonu: 8 tutuklama

Son dakika haber... KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, tutuklandı.

Gebze Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmayla Dilovası ilçesinde 8 kişinin tefecilik yaptığını belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 9 borçluların yazılı olduğu ajanda, 105 içi doldurulmuş senet, 35 boş senet, 30 çek, 2 yeni tarihli tapu, boş senet koçanı, 6 doldurulmuş senet koçanı, 2 satış sözleşmesi, 5 borçluların yazılı olduğu kağıt ve 100 bin TL para ele geçirildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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