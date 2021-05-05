Son dakika gündem: Kocaeli'de sahte para operasyonu

Son dakika haberi: KOCAELİ'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 9 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, sahte 35 bin 690 TL ve 500 ABD doları ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürüleceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, sahte 35 bin 690 lira ile 5 banknot halinde 500 sahte ABD doları ele geçti.Gözaltına alınan 9 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN