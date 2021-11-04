Son dakika gündem: Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Son dakika gündem: Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebap salonunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebap salonunda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmanyılmaz Mahallesi Kadıoğlu Caddesi trafo meydan mevkisinde Turan U'ya ait kebap salonunda yangın çıktı.

Alevleri söndürmek için yangın tüpleri ile müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen işyeri sahibi Turan U. ve çalışanı Fatma G, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Son dakika gündem: Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem: Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem: Kocaeli'de restoranda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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