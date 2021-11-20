Son dakika gündem: Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler
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Son dakika gündem: Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Son dakika habere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.

Güzeller Mahallesi Kavak Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PRC 88 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Kerim Yiğit'e (71) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düşen Yiğit ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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