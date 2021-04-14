Son dakika gündem: Kocaeli'de lalelerden yapılan figürlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuldu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de Sekapark'a ekilen lalelerden oluşturulan figürlerle vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları olan temizlik, maske ve mesafe (TMM) mesajı verildi.