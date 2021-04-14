Son dakika gündem: Kocaeli'de lalelerden yapılan figürlerle Kovid-19 farkındalığı oluşturuldu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de Sekapark'a ekilen lalelerden oluşturulan figürlerle vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları olan temizlik, maske ve mesafe (TMM) mesajı verildi.
Kocaeli'de Sekapark'a ekilen lalelerden oluşturulan figürlerle vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları olan temizlik, maske ve mesafe (TMM) mesajı verildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri il genelinde kasım ayında lale ekimi gerçekleştirdi.
Sekapark'tan başlatılan çalışma kapsamında toprakla buluşan lale soğanları çiçek açtı.
Farklı renklerdeki 115 bin lale kenti süslerken, rengarenk lalelerle baharı karşılayan Sekapark'ta belediye ekiplerince hazırlanan lale figürleri de ortaya çıktı.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla oluşturulan figürler arasında "Türkiye", "Mutlu Şehir Kocaeli" ve salgın süreci nedeniyle sosyal mesaj içeren "TMM" yazısı yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay