Son dakika gündem: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 297 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 297 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1390 iş yeri denetlendi, 18 bin 85 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 13, maske takma kuralına uymayan 116 kişi ve 3 işletme sahibine, sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişi ve bir işletmeciye, yasaklanan yerlerde sigara içen 43, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 102 kişi ile belirtilen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 2 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 56 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde 1531 araç kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu