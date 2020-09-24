Son dakika gündem: Kocaeli'de kendisini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Kocaeli'de telefonla aradığı bir kişiyi, kendisini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırdığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.