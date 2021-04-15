KOCAELİ GÖZALTINA ALINAN HDP'Lİ ESKİ YÖNETİCİ ADLİYEDE (((

KOCAELİ'de, PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de, PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında HDP Dilovası eski ilçe başkanı Kamuran Onay hakkında PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Dün sabah saatlerinde Onay'ın evine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, Onay'ı gözaltına aldı. Onay'ın evinde yapılan aramalarda dokümanlar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından Kamuran Onay, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Onay'ın, geçmiş dönemlerde PKK terör örgütünün kamplarında bulunduğu ve Kuzey Irak Gara bölgesinde eğitim alıp faaliyet gösterdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı