Son dakika gündem: Kocaeli'de fabrika yangını
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Son dakika gündem: Kocaeli'de fabrika yangını

09.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:44
Son dakika gündem: Kocaeli'de fabrika yangını

Son dakika haberler... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, demir-çelik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, demir-çelik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir-çelik fabrikasının hava kompresör basınç bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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