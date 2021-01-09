Son dakika gündem: Kocaeli'de fabrika yangını
09.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:44
Son dakika haberler... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, demir-çelik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, demir-çelik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir-çelik fabrikasının hava kompresör basınç bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre söndürdü.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral