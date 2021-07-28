Son dakika gündem: Kocaeli'de çıkan yangında kimya fabrikasının deposundaki ürünler hasar gördü
Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kimya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kimya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Akse Mahallesi 535 Sokak'ta kimya fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depodaki ürünler zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal