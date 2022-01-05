Son dakika gündem: Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili iki şüpheli yakalandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde dün gece saatlerinde O.Ç.K'nin bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin U.K. ve İ.K'yi yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dün gece saatlerinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan O.Ç.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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