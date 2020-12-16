Son dakika gündem: Kocaeli'de aranan 21 hükümlü eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Son dakika gündem: Kocaeli'de aranan 21 hükümlü eş zamanlı operasyonla yakalandı

16.12.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:29
Son dakika gündem: Kocaeli'de aranan 21 hükümlü eş zamanlı operasyonla yakalandı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalandı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama ile resmi belgede sahtekarlık gibi suçlardan aranan ve haklarında 1-8 yıl arasında hapis cezası bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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