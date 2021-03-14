Son dakika gündem: Koca: "İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var."
14.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:29
Son dakika haberine göre Koca: "İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır.
Koca: "İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ