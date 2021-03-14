Son dakika gündem: Koca: "İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var."
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Son dakika gündem: Koca: "İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var."

14.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:29
Son dakika gündem: Koca:

Son dakika haberine göre Koca: "İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır.

Koca: "İhtiyacımız olan azimli, kararlı, donanımlı, hakkaniyeti gözeten yetkin kadrolardır. Ülke olarak bu hasletlere sahip bir sağlık ordumuz var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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