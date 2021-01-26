Son dakika gündem: KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lefkoşa 7, Girne 14 gün kapanıyor

Son dakika habere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilave tedbir kararları alınırken, başkent Lefkoşa'da 27 Ocak'tan 3 Şubat'a, Girne ilçesinde ise 27 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar karantina uygulanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilave tedbir kararları alınırken, başkent Lefkoşa'da 27 Ocak'tan 3 Şubat'a, Girne ilçesinde ise 27 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar karantina uygulanacak.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Bakanlıkça uygulanmasına karar verildi.

Yeni kararlar, Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakan Ersan Saner tarafından açıklandı.

Buna göre, Lefkoşa'da 27 Ocak saat 00.01'den 03 Şubat saat 23.59'a kadar, Girne'de ise 27 Ocak saat 00.01'den 10 Şubat saat 23.59'a kadar tam kapanmaya gidilecek. Her iki ilçede de eczane, benzin istasyonu, fırın, kasap ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler ve bunların tedarikçileri yasaktan muaf olacak.

Girne ve Lefkoşa'ya diğer ilçelerden giriş çıkışların durdurulmasına da karar verilirken, iki ilçe ile ilgili kararlar, 2 Şubat'ta yeniden değerlendirilecek.

Diğer ilçelerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kısmi sokağa çıkma yasağı uzatılırken, 20.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

29 Ocak saat 20.00'den 1 Şubat saat 05.00'e kadar ise tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

KKTC'ye girişlerde 10 ila 14 gün arası uygulanan, ülkelere göre farklılık gösteren ve 31 Ocak'a kadar devam eden karantina uygulaması kararı, belirtilecek olan ikinci karara kadar uzatıldı.

Eğitim online yapılacak

27 Ocak'tan 10 Şubat'a kadar devlet ve özel okullarda, tüm ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin durdurularak online eğitime geçilirken, kreşler ve özel eğitim merkezleri bu uygulamadan muaf tutulacak.

Bu süreçte cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilirken, KKTC'de ikamet eden ve Kıbrıs Rum kesiminde çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar durdurulacak.

Öte yandan, işyeri açılış törenleri, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi ve benzeri faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin karar, bir sonraki karara kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan