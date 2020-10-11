Son dakika gündem: KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde...
11.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:30
Son dakika haberine göre KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde eden Başbakan Tatar birinci sırada yer alıyor.
KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde eden Başbakan Tatar birinci sırada yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan