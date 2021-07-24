Son dakika haberleri: KIYMA ÇEKMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ
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Son dakika haberleri: KIYMA ÇEKMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: KONYA'da, evinde çalıştırdığı kıyma makinesinin elektrik kaçağı yapması sonucu akıma kapılan Mustafa Küçükgök (71), hayatını kaybetti.

KONYA'da, evinde çalıştırdığı kıyma makinesinin elektrik kaçağı yapması sonucu akıma kapılan Mustafa Küçükgök (71), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında gerçekleşti. İddiaya göre Mustafa Küçükgök, sucuk yapmak için kurbandan kalan etleri kıyma makinesinden geçirmek istedi. Makinedeki elektrik kaçağını fark etmeyen Küçükgök, akıma kapılarak ağır yaralandı. O sırada yanında bulunan eşi Hatice Küçükgök, eşine yardım etmek isterken o da akıma kapıldı. Eşine müdahale edemeyen Hatice Küçükgök, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Küçükgök'ü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Mustafa Küçükgök, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri: KIYMA ÇEKMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ
Son dakika haberleri: KIYMA ÇEKMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ
Son dakika haberleri: KIYMA ÇEKMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ
Son dakika haberleri: KIYMA ÇEKMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ
Son dakika haberleri: KIYMA ÇEKMEK İSTERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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