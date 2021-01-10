Son dakika gündem: Kısıtlamada 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşlarına 16 bin 450 lira ceza
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Son dakika gündem: Kısıtlamada 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşlarına 16 bin 450 lira ceza

10.01.2021 18:34 | Son Güncelleme: 10.01.2021 18:38
Son dakika gündem: Kısıtlamada 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşlarına 16 bin 450 lira ceza

Son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin' dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki bir otomobile çarptı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin' dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sırasında park halindeki bir otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişiye toplam 16 bin 450 lira para cezası kesildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yapan trafik polisleri, Çağlar S. yönetimindeki 20 FS 088 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında kaçan araç, park halindeki bir otomobile çarparak durdu. 

Kazada her iki otomobilde de hasar oluştu. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Çağlar S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye sokmak suçlarından 8 bin 350 lira para cezası kesildi. Araçta bulunan diğer E.A ile K.K.'ya ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçlarından toplam 8 bin 100 lira para cezası uygulandı. 

Otomobilin dayısına ait olduğunu söyleyen Çağlar S. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü.


Son dakika gündem: Kısıtlamada 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşlarına 16 bin 450 lira ceza
Son dakika gündem: Kısıtlamada 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşlarına 16 bin 450 lira ceza
Son dakika gündem: Kısıtlamada 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşlarına 16 bin 450 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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