Son dakika gündem: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi haftanın son iş gününün akşamında metrobüs ve D-100 karayolunda yoğunluk görüldü.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi haftanın son iş gününün akşamında metrobüs ve D-100 karayolunda yoğunluk görüldü.

Avcılar yönünden Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu yönüne giden metrobüslerde yolcu sayısı çok az düzeyde kalırken ters yönde büyük yoğunluk görüldü. Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden metrobüslere Cevizlibağ veya Şirinevler gibi günün her saatinde kalabalığın görüldüğü duraklarda araçlara binmek isteyenler zorlandı. Metrobüslerde kalabalık nedeniyle yolcular sırt sırta yolculuk etmek zorunda kalırken, sefer sayısının artması da yoğunluğu azaltmadı. Şirinevler'de D-100 karayolunun da iki yönünde yoğunluk görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş