Son dakika gündem: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika gündem: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

15.01.2021 19:20 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:24
Son dakika gündem: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi haftanın son iş gününün akşamında metrobüs ve D-100 karayolunda yoğunluk görüldü.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilecek 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi haftanın son iş gününün akşamında metrobüs ve D-100 karayolunda yoğunluk görüldü.

Avcılar yönünden Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu yönüne giden metrobüslerde yolcu sayısı çok az düzeyde kalırken ters yönde büyük yoğunluk görüldü. Avcılar ve Beylikdüzü yönüne giden metrobüslere Cevizlibağ veya Şirinevler gibi günün her saatinde kalabalığın görüldüğü duraklarda araçlara binmek isteyenler zorlandı. Metrobüslerde kalabalık nedeniyle yolcular sırt sırta yolculuk etmek zorunda kalırken, sefer sayısının artması da yoğunluğu azaltmadı. Şirinevler'de D-100 karayolunun da iki yönünde yoğunluk görüldü.


Son dakika gündem: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
Son dakika gündem: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
Son dakika gündem: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu
Son dakika gündem: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum İlker Başbuğ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kanye West Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Twitter Fahrettin Koca Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 19:26:37. #1.15#
title